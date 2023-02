NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Pence belassen. Der Luftfahrt- und Rüstungssektor dürfte insgesamt mit starken Fundamentaldaten aufwarten, schrieb Analyst David Perry in einem am Freitag vorliegenden Ausblick vor den anstehenden Jahreszahlen der Branche./edh/gl;