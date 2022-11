LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rolls-Royce mit "Overweight" und einem Kursziel von 110 Pence in die Bewertung aufgenommen. Analystin Charlotte Keyworth sieht die Aktie des Triebwerkherstellers als werthaltig an. Die Erholung des Marktes für Großraumflugzeuge sowie der Wechsel an der Management-Spitze mit Tufan Erginbilgic als neuem Vorstandschef seien positive Faktoren, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/gl;