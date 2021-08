NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 105 auf 130 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst David Perry rechnete in einer am Montag vorliegenden Studie in den kommenden Wochen mit steigenden Gewinnschätzungen je Aktie. Der Nachrichtenfluss für den Triebwerkhersteller dürfte positiv sein. Das gelte zum Beispiel für einen etwaigen Verkauf der spanischen Tochter ITP Aero. Längerfristig sei aber unsicher, wie lange eine Erholung der Langstreckenflüge dauern wird./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2021 / 19:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2021 / 19:21 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.