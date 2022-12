NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rolls-Royce auf "Hold" belassen. Analystin Chloe Lemarie beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden letzten Studie zur Luftfahrt- und Verteidigungsbranche in diesem Jahr mit Themen wie den UltraFan-Tests, der 737 Max, mit potenziellen Auftragsankündigungen für Airbus und Boeing bis zum Jahresende und der weltweiten Flugaktivität der vergangenen Woche im Zusammenhang mit dem Ende der Lockdowns in China. Der Triebwerksbauer Rolls-Royce wolle sein Riesentriebwerk UltraFan voraussichtlich Anfang nächsten Jahres mit 100 Prozent nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) testen. Im Vergleich zu den Trent-Triebwerken der ersten Generation soll es eine Treibstoffeffizienz von 25 Prozent bieten./ck/gl;