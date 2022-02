FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Rolls-Royce von 116 auf 130 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Weltweit erhole sich der Flugverkehr auf innerländischen Strecken bis Ende 2023, Omikron sei dabei nur ein vorübergehender Faktor, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Asien stelle die Szenarien einer internationalen Flugverkehrserholung bis ins späte Jahr 2025 allerdings zunehmend vor Herausforderungen. Menards "Top Picks" im zivilen Luftfahrtsektor sind Airbus, MTU und ab sofort auch Safran. Der Ausblick von Safran auf 2022 bis 2025 überzeuge, sei bislang aber konservativ. Im Gegensatz dazu sehe sich Rolls-Royce weiter Unsicherheiten in den Endmärkten ausgesetzt. Die Lieferkettenprobleme und der Inflationsdruck ließen noch nicht nach, MTU und Airbus seien am besten aufgestellt, um diese Probleme zu meistern./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2022 / 07:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.