NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Pence belassen. Die Indikationen deuteten darauf hin, dass die Halbjahreszahlen des Triebwerkherstellers deutlich besser als vom Markt erwartet ausfallen dürften, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies zudem auf einen höheren Jahresausblick./edh/mis;