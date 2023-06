NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Pence belassen. Flugprotokoll-Daten bis zum 23. Mai zeigten, dass sich der britische Triebwerksbauer weiterhin gut erhole, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/edh;