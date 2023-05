NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce mit Blick auf einen etwaigen Großauftrag von Delta Air Lines auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Pence belassen. Die US-Fluggesellschaft betreibe derzeit jeweils 66 Großraumflugzeuge älteren Typs von Airbus und Boeing, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach Branchendaten seien die Maschinen des Typs Boeing 767 21 bis 33 Jahre alt. Knapp die Hälfte der älteren Maschinen des Typs Airbus A330 seien 16 bis 20 Jahre alt und seien mit dem Triebwerk PW4000 ausgerüstet, die jüngeren A330 hingegen mit dem Triebwerk Trent 700 von Rolls Royce. Sollte sich ein entsprechender Medienbericht bestätigen, wäre das gut für Airbus und für Rolls Royce, so das Fazit der Expertin. Denn die Briten fertigten als einziger Hersteller die Triebwerke für den A330neo und den A350./bek/ajx;