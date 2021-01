NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 110 auf 130 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauen stehe vor einem schwierigen ersten Halbjahr 2021, schrieb Analyst Sandy Morris in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im derzeitigen Umfeld sei auch kein Verkauf von Geschäftsaktivitäten denkbar. Ab der Jahresmitte sollten Corona-Impfungen und Tests aber zu einer starken Erholung des Reiseverkehrs führen und die Trennung von Aktivitäten wieder realistisch sein./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 12:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2021 / 19:05 / ET





