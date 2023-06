NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 275 Franken belassen. Neueste Daten der Commodore-Phase-III-Studie zum Mittel Crovalimab gegen die Bluterkrankung PNH wertete Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie nur als leicht positiv für den Aktienkurs der Schweizer./ajx/niw;