NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 275 Franken belassen. Analyst Richard Vosser bleibt für das Krebsmittel Tiragolumab vorsichtig gestimmt. Die mittelfristigen Konsensschätzungen erschienen noch immer zu hoch. Dies schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/tih;