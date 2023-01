NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 275 Franken belassen. Dass der Pharmakonzern in der Phase-III-Studie IMbrave050 mit einer Kombination aus Tecentriq (Atezolizumab) und Avastin (Bevacizumab) gegen Leberzellkrebs die eigenen Ziele erreicht hat, sei nach den vorangegangenen Studienergebnissen bereits weithin erwartet worden, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/la;