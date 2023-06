FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche auf "Sell" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Inmitten der anhaltenden Debatte über die strukturelle Produktivität des Forschungs- und Entwicklungsbereichs und die Nachhaltigkeit des Wachstums habe der Pharmakonzern in diesem Jahr nur relativ wenige wichtige Studiendaten zu vermelden, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag;