FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Roche auf "Sell" mit einem Kursziel von 250 Franken belassen. Der erfolgreiche Marktstart des Augenmedikaments Vabysmo sei einer der wenigen wirklichen Lichtblicke in der jüngsten Geschichte des Pharmakonzerns, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit der Ende Juni zu erwartenden Zulassung einer hoch dosierten Version des Medikaments Eylea von Regeneron und Bayer drohe dann aber schon das Ende der Party./gl/tih;