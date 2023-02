ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 380 Franken belassen. Höhepunkt eines weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen vierten Quartals sei die deutlich über den Annahmen liegende Umsatzentwicklung des neuen Augenmittels Vabysmo gewesen, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter Berücksichtigung jüngster Währungseffekte senkten sie jedoch ihre Prognosen für den Umsatz und den Gewinn des Pharmaherstellers in den kommenden Jahren./ajx/gl;