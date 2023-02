ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 315 Franken belassen. Analyst Michael Leuchten verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf positive Daten für Crovalimab in der Commodore-2-Studie./ajx/mis;