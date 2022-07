ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 345 auf 328 Franken gesenkt. Nach der Kurskorrektur erscheine das niedrige Wachstum der Schweizer nun eingepreist, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Für den Alzheimer-Antikörper Gantenerumab ist er immer noch nicht "bullish", aber die Risiken seien auf dem aktuellen Niveau nun akzeptabel./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / 16:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.