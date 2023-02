NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Mit dem etwas schlechter als erwartet ausgefallenen Ausblick auf 2023 dürften die Markterwartungen an Umsatz und Gewinn je Aktie nun um bis zu vier beziehungsweise bis zu sechs Prozent sinken, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Schlussquartal habe der Gewinn nur leicht unter den Erwartungen gelegen./tav/bek;