FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche nach einem Studienmisserfolg beim Alzheimer-Mittel Gantenerumab auf "Hold" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Der Fehlschlag berge für Roche das Risiko, zu einem der europäischen Pharmakonzerne zu werden, der in den kommenden Jahren strukturell hinterherhinken könnte, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/men;