HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche nach Jahreszahlen von 375 auf 365 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Luisa Hector reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für den Pharmakonzern. Auch das laufende Jahr sollte von den Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie geprägt sein. Positives Überraschungspotenzial sieht Hector im Falle abermals zunehmender Testraten im zweiten Halbjahr. Darüber hinaus sollte dank neuer Produkte der Druck durch auslaufende Biosimilar-Patente nachlassen, was das Umsatzwachstum und die Margen mittelfristig steigern sollte./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2022 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.