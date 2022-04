NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 465 auf 458 Franken gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Keyur Parekh aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für sechs europäische Pharmaunternehmen. 2022 stehe bei Roche die Produktpipeline im Fokus. Die Schweizer dürften Daten zu Produkten in fortgeschrittenen klinischen Testphasen vorstellen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 18:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





