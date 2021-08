NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Roche auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 437 Franken belassen. Dass die Phase-3-Studie zu einem Kombipräparat aus Polivy und MabThera/Rituxanihren bei Patienten mit einer bestimmten Form von zuvor unbehandeltem Lymphdrüsenkrebs ihren primären Endpunkt erreicht hat, werte er positiv, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte das Medikament zugelassen werden, könnte dies einen jährlichen Spitzenumsatz von über 2 Milliarden US-Dollar einbringen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2021 / 07:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



