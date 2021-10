NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 415 Franken belassen. Getrieben durch Corona habe der Pharmakonzern umsatzseitig die Erwartungen übertrumpft, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass die Schweizer ihren Ausblick anheben, sei indes bereits am Markt erwartet worden./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / 01:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2021 / 01:51 / ET



