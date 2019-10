FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Roche anlässlich neuer Studiendaten zum Immuntherapeutikum Tecentriq auf "Buy" mit einem Kursziel von 330 Franken belassen. Die in der Studie erprobte Kombination aus Tecentriq und Avastin bei Patienten mit einer inoperablen Form des Leberkrebses könnte das Zeug zu einem Blockbuster haben, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als Blockbuuster gelten Medikamente mit einem Spitzenumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar./edh/ag



