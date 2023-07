NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 5250 auf 5350 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Fundamentaldaten für den Rohstoffsektor seien weiterhin prekär, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison. Bei Rio Tinto rechnet er aufgrund des zunehmenden internen Wettbewerbs um Kapital mit sinkenden Aktionärsrenditen./edh/gl;