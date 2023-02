NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 5380 auf 5500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Minenkonzerne müssten ihr Kapital für Wachstumsinvestitionen, Zukäufe und die Dekarbonisierung verwenden und dies begrenze ihre Fähigkeiten, die zuletzt außergewöhnlich hohen Ausschüttungen an die Aktionäre beizubehalten, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie anlässlich der Senkung der Ausschüttungsquote von Rio Tinto./ajx/he;