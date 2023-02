NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5380 Pence belassen. Analyst Dominic O'Kane setzte die Papiere in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die "Analyst Focus List" der negativ eingeschätzten Werte. Der Kursanstieg seit November sei eine Chance, um das Engagement bei dem Minenkonzern zu reduzieren. Er geht 2023 vorsichtiger an das Eisenerz-Geschäft heran. Die Aktie wirke zyklisch teuer bewertet./tih/bek;