HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rio Tinto von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 6500 auf 4200 Pence gesenkt. Den Bergbaukonzernen steht laut einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie angesichts der konjunkturellen Unsicherheiten sowie Kostendruck ein harter Sommer bevor. Rio Tinto dürfte mit den Halbjahreszahlen die Erwartungen verfehlen, und der Aktienkurs drohe weiter zu fallen, schrieb Analyst Richard Hatch. Als Favoriten nennt er Anglo American./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2022 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





