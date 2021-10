ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sell" mit einem Kursziel von 4200 Pence belassen. Im Rohstoffsektor sei der Höhepunkt des Zyklus nahezu überschritten, schrieb Analyst Daniel Major in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch sei es für einen Kauf der Aktien aus der Branche zu früh. Die neutral bewerteten Aktien des Konkurrenten BHP Group zieht der Experte jenen von Rio Tinto vor./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.