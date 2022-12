NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4600 Pence belassen. Bergbauaktien würden ungeachtet des zu erwartenden schwierigen Jahres 2023 mit einem historischen Bewertungsaufschlag gehandelt, was zur Vorsicht mahne, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Ein wirklich positiver Blick auf die Rio-Aktie falle ihm angesichts fehlender Hoffnungszeichen im Eisenerz- und Aluminiumgeschäft schwer, auch wenn das Unternehmen eine zunehmend attraktive Wachstums-Pipeline vorweisen könne./gl/tih;