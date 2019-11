NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 5490 auf 5270 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Im vierten Quartal könnten die gesamtwirtschaftlichen Risiken sinken, schrieb Analyst Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In diesem Fall könnte sich 2020 als gutes Jahr für die Aktien europäischer Minenwerte und Stahlhersteller erweisen. Rio Tinto, ArcelorMittal, Hydro, Lundin und Anglo American zählten zu seinen bevorzugten Branchenwerten. Das niedrigere Kursziel basiere vor allem auf der Annahme, dass das britische Pfund stärker als zunächst gedacht anziehen dürfte./la/mis



