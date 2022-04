FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto nach einer Neueinschätzung des Rohstoffsektors von 5900 auf 6100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Krieg in der Ukraine habe an den Rohstoffmärkten einen noch nie erlebten Angebotsschock ausgelöst, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die Knappheit dürfte wohl bis zum Jahresende fortdauern, die Preise aber etwas nachgeben./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / 06:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.