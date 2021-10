HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto nach dem Kapitalmarkttag von 5400 auf 5000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Veranstaltung habe Fragen offen gelassen, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzern stehe vor einer Reihe von Problemen und müsse sich in den kommenden Jahren breiter aufstellen, um eine starke Finanzposition und die Dividende aufrecht zu erhalten. Der Experte überarbeite seine Schätzungen unter anderem mit Blick auf die Kosten für die Eisenerzproduktion./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 05:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.