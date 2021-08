LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto nach Halbjahreszahlen von 6150 auf 6000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Amos Fletcher senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre bis 2023. Damit trug er den angehobenen Erwartungen des Bergbaukonzerns für die Kostenentwicklung in der Eisenerzsparte im laufenden Jahr sowie der am unteren Ende präzisierten Zielspanne für die Produktion Rechnung. Auch zur Produktion von Aluminium habe Rio sich vorsichtig geäußert./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2021 / 19:58 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.