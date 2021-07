LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rio Tinto nach einer Analyse der Lieferketten für die chinesische Stahlerzeugung von 5550 auf 6150 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die Nachfrage in China lasse so langsam nach, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Gleichzeitig sollte das Eisenerzangebot in den kommenden Jahren wachsen. Vor diesem Hintergrund dürfte die Profitabilität der Eisenerzförderer in diesem Zyklus nahe des Höhepunkts sein. Die Preise seien aber immer noch hoch genug für ordentliche Rendite bei Rio Tinto und BHP./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2021 / 20:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2021 / 04:05 / GMT



