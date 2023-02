Rio Tinto 67.67 CHF -5.89% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 6700 Pence belassen. Mit Blick auf die Wiedereröffnung Chinas nach der Pandemie sei er weiterhin optimistisch, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Minenwerten. Sollte dies wie erwartet eintreten, dürfte dies Aktien von auf China ausgerichteten Bergbauunternehmen wie BHP und Rio Tinto überdurchschnittlich Auftrieb geben./ck/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2023 / 19:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





