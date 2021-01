NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 6300 auf 6400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christopher LaFemina passte in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie erneut seine Annahmen für die Entwicklung der Rohstoffpreise nach oben an. Er begründete dies mit den positiven fundamentalen Aussichten in der Branche. Die Bewertungen der Unternehmen seien nach wie vor zu niedrig./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.12.2020 / 13:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2021 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.