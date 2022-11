NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Franken belassen. Der Umsatz habe die Konsensschätzung um 5 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Das operative Ergebnis (Ebit) des Uhren- und Schmuckkonzerns sei sogar 13 Prozent besser als vom Markt erwartet ausgefallen./edh/gl;