NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach einen Quartalsbericht auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 152 Franken belassen. Das erste Geschäftquartal habe die Erwartungen knapp verfehlt, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem das US-Geschäft habe sich schwach entwickelt. Er rechnet mit einer nur gedämpften Kursreaktion./tih/gl;