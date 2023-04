Richemont 151.61 CHF 1.61% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont von 155 auf 165 Franken angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Die am 12. Mai anstehenden Quartalszahlen des Luxusgüterkonzerns sollten nach ihrer Einschätzung ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 13 Prozent belegen, womit der Anstieg über der Konsensprognose liege, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag zur Branche sei ungerechtfertigt./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 20:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



