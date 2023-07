FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Richemont von 180 auf 170 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Aktuell gebe es Sorgen um das US- und Chinageschäft des Luxuskonzerns, schrieb Analyst Matt Garland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf mittlere Sicht sieht er aber attraktive Chancen./ag/gl;