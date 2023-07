FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Franken belassen. Der Luxusgüterkonzern habe zwar die Konsensschätzungen weitgehend erreicht, schrieb Analyst Matt Garland in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am Markt seien die Erwartungen aber noch anspruchsvoller gewesen./gl/tih;