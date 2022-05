ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 Franken belassen. Die Enttäuschung über die Ergebnisse des Luxusgüterherstellers beruhe teilweise auf Missverständnissen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das Unternehmen seine Zahlen nicht um die Belastungen aus dem Russland-Geschäft bereinigt. Lasse man diese jedoch unberücksichtigt, so hätten die Gewinne den Erwartungen entsprochen./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / 09:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2022 / 09:21 / GMT



