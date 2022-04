ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont von 159 auf 167 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern sei mit seinem im Mai erwarteten Geschäftsjahresbericht das in dieser Berichtssaison letzte Branchenunternehmen mit Zahlen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie rechnet mit einem makellosen Ausklang des Geschäftsjahres. Richemont sei eine Qualitätsaktie, werde aber immer noch mit einem Abschlag gehandelt./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 01:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 01:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.