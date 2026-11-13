Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Buy" belassen. Der Bericht für das erste Geschäftshalbjahr bestätige, dass der Schweizer Luxuskonzern im Branchenumfeld am schnellsten wachse, schrieb James Grzinic am Freitag. Investoren dürften darüber debattieren, ob eine schnelle Normalisierung des Wachstums im Schmuckbereich Anlass zur Sorge gebe - oder ob geringerer Margen-Gegenwind und eine Erholung im Bereich Uhrenmanufakturen als Ausgleich ausreichten./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
163.55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
22.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
166.54 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.09%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
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