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13.11.2026 09:19:31

Richemont Buy

Richemont
166.54 CHF -6.09%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Buy" belassen. Der Bericht für das erste Geschäftshalbjahr bestätige, dass der Schweizer Luxuskonzern im Branchenumfeld am schnellsten wachse, schrieb James Grzinic am Freitag. Investoren dürften darüber debattieren, ob eine schnelle Normalisierung des Wachstums im Schmuckbereich Anlass zur Sorge gebe - oder ob geringerer Margen-Gegenwind und eine Erholung im Bereich Uhrenmanufakturen als Ausgleich ausreichten./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Buy
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
200.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
163.55 CHF 		Abst. Kursziel*:
22.29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
166.54 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
20.09%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
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