HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RIB Software nach dem Einstieg bei einem US-Spezialisten für Bautechnologie auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Damit setze der Software-Entwickler die Strategie der räumlichen Expansion fort, schrieb Analyst Gal Munda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Unterschied zu den vergangenen Deals von RIB Software liege der Fokus diesmal aber offenbar stärker auf dem Vertrieb als auf der Technologie./bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2019 / 10:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.