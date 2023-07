NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 310 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Auftragseingang der Verteidigungssparte im zweiten Quartal sei extrem stark gewesen, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen für die kommenden drei Jahre./he;