NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Ungeachtet der aktuellen politisch-militärischen Turbulenzen in Russland bleibe er für den europäischen Rüstungssektor auf Jahre hinaus positiv gestimmt, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Denn unabhängig davon, wann der Ukraine-Krieg ende, befinde sich Europa erst am Anfang eines fünf- bis zehnjährigen Aufschwungs bei den Verteidigungsausgaben, mit ähnlichen Trends in mehreren asiatischen Ländern./edh/he;