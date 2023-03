NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Das operative Ergebnis 2022 habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst David Perry am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Schätzungen für 2023 dürften nach Abschluss der Expal-Übernahme steigen./ag/edh;