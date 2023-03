NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Analyst David Perry passte sein Bewertungsmodell für den Rüstungskonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die im Januar veröffentlichten Eckdaten für 2022 an./ag/edh;